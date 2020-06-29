До повного кінця карантину ще далеко

У зв'язку з епідемією китайського вірусу частина українських шкіл (і одеських, зокрема) може восени перейти на дистанційне навчання

Як передає Politeka, про це на нараді за участю президента Володимира Зеленського заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.



"Данилов заявив, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тому вже сьогодні повинні бути підготовлені відповідні технічні можливості", – йдеться у повідомленні сайту глави держави.







Присутній на нараді голова МОЗ Максим Степанов повідомив про погіршення епідемічної ситуації в країні.

Зазначимо, що за даними МОЗ протягом 28 червня в Одеській області встановили 31 випадок інфікування китайським вірусом.

Це трохи менше, ніж днем раніше. 27 червня зафіксували 34 нових випадків зараження СOVID-19.