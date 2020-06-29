Поліція вийшла на перевірку норм карантину в нічних клубах Одеси



Про це на нараді за участю президента Володимира Зеленського заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

Поліція перевіряла, чи дотримуються масочного режиму офіціанти і проходять відвідувачі температурний скринінг. Також перевіряється, чи дотримуються відвідувачі дистанції в 1,5 метра.Відзначимо, що у неділю, 28 червня, увечері в центрі Одеси спостерігався натовп відпочивальників. Усі були без захисних масок. Про дотримання соціальної дистанції на вулицях теж не йдеться. Усі кафе та літні майданчики ресторанів були заповнені вщент.Нагадаємо, у зв'язку з епідемією китайського вірусу частина українських шкіл (і одеських, зокрема) може восени перейти на дистанційне навчання.

"Данилов заявив, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тому вже сьогодні повинні бути підготовлені відповідні технічні можливості", – йдеться у повідомленні сайту глави держави.



Присутній на нараді голова МОЗ Максим Степанов повідомив про погіршення епідемічної ситуації в країні.







Додамо, що за даними МОЗ протягом 28 червня в Одеській області встановили 31 випадок інфікування китайським вірусом.

Це трохи менше, ніж днем раніше. 27 червня зафіксували 34 нових випадків зараження СOVID-19.