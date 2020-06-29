Поліція вийшла на перевірку норм карантину в нічних клубах Одеси
Як передає видання "Українська Служба Інформації", першими потрапили в список клуби Аркадії.
Поліція перевіряла, чи дотримуються масочного режиму офіціанти і проходять відвідувачі температурний скринінг. Також перевіряється, чи дотримуються відвідувачі дистанції в 1,5 метра.
Відзначимо, що у неділю, 28 червня, увечері в центрі Одеси спостерігався натовп відпочивальників. Усі були без захисних масок. Про дотримання соціальної дистанції на вулицях теж не йдеться. Усі кафе та літні майданчики ресторанів були заповнені вщент.
Нагадаємо, у зв'язку з епідемією китайського вірусу частина українських шкіл (і одеських, зокрема) може восени перейти на дистанційне навчання.
Про це на нараді за участю президента Володимира Зеленського заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.
"Данилов заявив, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тому вже сьогодні повинні бути підготовлені відповідні технічні можливості", – йдеться у повідомленні сайту глави держави.
Відзначимо, що у неділю, 28 червня, увечері в центрі Одеси спостерігався натовп відпочивальників. Усі були без захисних масок. Про дотримання соціальної дистанції на вулицях теж не йдеться. Усі кафе та літні майданчики ресторанів були заповнені вщент.
Нагадаємо, у зв'язку з епідемією китайського вірусу частина українських шкіл (і одеських, зокрема) може восени перейти на дистанційне навчання.
Про це на нараді за участю президента Володимира Зеленського заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.
"Данилов заявив, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тому вже сьогодні повинні бути підготовлені відповідні технічні можливості", – йдеться у повідомленні сайту глави держави.
Присутній на нараді голова МОЗ Максим Степанов повідомив про погіршення епідемічної ситуації в країні.
Додамо, що за даними МОЗ протягом 28 червня в Одеській області встановили 31 випадок інфікування китайським вірусом.
Це трохи менше, ніж днем раніше. 27 червня зафіксували 34 нових випадків зараження СOVID-19.
Всього з початку епідемії в Одеській області заразилися коронавірусом 1 тисяча 632 людини. 21 житель регіону помер від ускладнень інфекції.
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Нагадаємо, море на популярному курорті Одеси забарвилося в дивний колір: кадри аномалії.
Як писала Politeka, одеситам показали, що відбувається з затонулим танкером: унікальні кадри, "несе небезпеку для..."
Також Politeka повідомляла, що з'явилися вражаючі кадри з пляжів Одеси: як люди "дотримуються" карантину.