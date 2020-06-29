Біляївський ВП розшукує 15-річну Наталію Третяк, яка 28 червня пішла з дому і не повернулася
Про це повідомляє прес-служба ГУ НП, передає Politeka.
Прикмети дівчинки: на вигляд 16-17 років, зріст 160-170 см, волосся русяве, очі карі.
Була одягнена в темні джинси, білий светр і кросівки.
Всіх, хто володіє інформацією про те, де може бути зникла Наталія Третяк, просять повідомити у Біляївський ВП за телефонами: (048)779-46-62, (048)52-25-771 або на спецлінію «102».
Нагадаємо, 16-річна жителька села Молодіжне Єсенія Галинська, яка вчора, 28 червня, поїхала в Чорноморськ на море і не повернулася.
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Нагадаємо, морська вода біля п'яти пляжів Одеси не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками.
Як стало відомо з результатів дослідження Одеського лабораторного центру МОЗ.
Зокрема, не відповідає нормативним вимогам вода на пляжах 10-й, 13-й і 16-ї станцій Великого Фонтану, а також вода на пляжах «Аркадія» і «Дельфін».
Нагадаємо, море на популярному курорті Одеси забарвилося в дивний колір: кадри аномалії.
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