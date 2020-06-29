Біляївський ВП розшукує 15-річну Наталію Третяк, яка  28 червня пішла з дому і не повернулася

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП, передає Politeka. 

Прикмети дівчинки: на вигляд 16-17 років, зріст 160-170 см, волосся русяве, очі карі.

Була одягнена в темні джинси, білий светр і кросівки.

Всіх, хто володіє інформацією про те, де може бути зникла Наталія Третяк, просять повідомити у Біляївський ВП за телефонами: (048)779-46-62, (048)52-25-771 або на спецлінію «102».



Нагадаємо, 16-річна жителька села Молодіжне Єсенія Галинська, яка вчора, 28 червня, поїхала в Чорноморськ на море і не повернулася.

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Однак станом на ранок 29 червня пошуки дівчини завершилися успішно. Вона була з друзями. Як повідомили в поліції, ніяких протиправних дій відносно дівчини скоєно не було.

Додамо також, що на Дунаї третій день шукають зниклу дівчину. Рятувальники обстежили 5 км берегової лінії, 26 км поверхні води, 1500 кв.м дна. Вона поки не знайдена, пошуки тривають.
 
Відомо, що 27 червня о 20:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м Кілія, 22-річна дівчина пішла купатися в річці Дунай і не повернулася.
 
Вранці, 28 червня, до місця події було направлено відділення водолазних робіт для проведення пошуків на воді.



Нагадаємо, морська вода біля п'яти пляжів Одеси не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками.

Як стало відомо з результатів дослідження Одеського лабораторного центру МОЗ. 

Зокрема, не відповідає нормативним вимогам вода на пляжах 10-й, 13-й і 16-ї станцій Великого Фонтану, а також вода на пляжах «Аркадія» і «Дельфін».

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