Біляївський ВП розшукує 15-річну Наталію Третяк, яка 28 червня пішла з дому і не повернулася

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП, передає Politeka.

Прикмети дівчинки: на вигляд 16-17 років, зріст 160-170 см, волосся русяве, очі карі.

Була одягнена в темні джинси, білий светр і кросівки.

Всіх, хто володіє інформацією про те, де може бути зникла Наталія Третяк, просять повідомити у Біляївський ВП за телефонами: (048)779-46-62, (048)52-25-771 або на спецлінію «102».







Нагадаємо, 16-річна жителька села Молодіжне Єсенія Галинська, яка вчора, 28 червня, поїхала в Чорноморськ на море і не повернулася.

Додамо також, що на Дунаї третій день шукають зниклу дівчину. Рятувальники обстежили 5 км берегової лінії, 26 км поверхні води, 1500 кв.м дна. Вона поки не знайдена, пошуки тривають.

Відомо, що 27 червня о 20:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м Кілія, 22-річна дівчина пішла купатися в річці Дунай і не повернулася.

Однак станом на ранок 29 червня пошуки дівчини завершилися успішно. Вона була з друзями. Як повідомили в поліції, ніяких протиправних дій відносно дівчини скоєно не було.