На території села Виноградівка Болградського району на Одещині оголошена надзвичайна ситуація місцевого рівня

Про це повідомляє видання «Топор».

Таке рішення було прийнято з метою виконання заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося на території села.

Наголошується, що мова йде про ліквідацію наслідків зливових дощів, що пройшли в селі Виноградівка 4 і 23 червня цього року, в результаті яких були підтоплені житлові будинки та присадибні ділянки, завдано шкоди об'єктам інфраструктури.

Масштаби стихійного лиха були зафіксовані комісією, яка склала відповідні акти обстежень.

Нагадаємо, рівень води в Біляївському та Білгород-Дністровському районах Одещини продовжує зростати.

Жителі вже попереджені про небезпеку затоплення і на місцях працюють рятувальники.

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Мова йде про можливе підтоплення населених пунктів в цих районах: Біляївка, Маяки, Яськи. Також під загрозою міст через річку Турунчук і пункт пропуску Паланка. Співробітники ДСНС вже повідомляють про зростання рівня води і зміцнюють дамбу з допомогою мішків з піском.


Рівень води продовжує підніматися, однак поки що підтоплення будинків не спостерігається. 

Нагадаємо, в Одеській області через паводок на річці Турунчук жителям села Троїцьке знадобилася допомога рятувальників.

Бійці евакуювали стадо корів. Тварини не могли могли вибратися з острова, тому їх забрали за допомогою плаваючого транспортеру ПТС-М.

Відзначимо, що найбільше може постраждати селище Яськи, розташоване поблизу річки Турунчук – у рукаві Дністра.

У Яськах живуть понад 5000 людей. Половині з них загрожує підтоплення. Місцева влада застерігає людей про небезпеку і просить заздалегідь зібрати документи, гроші та цінні речі та готуватися до евакуації. 

Нагадаємо, море на популярному курорті Одеси забарвилося в дивний колір: кадри аномалії.

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