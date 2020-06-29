На території села Виноградівка Болградського району на Одещині оголошена надзвичайна ситуація місцевого рівня

Про це повідомляє видання «Топор».



Таке рішення було прийнято з метою виконання заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося на території села.

Наголошується, що мова йде про ліквідацію наслідків зливових дощів, що пройшли в селі Виноградівка 4 і 23 червня цього року, в результаті яких були підтоплені житлові будинки та присадибні ділянки, завдано шкоди об'єктам інфраструктури.





Масштаби стихійного лиха були зафіксовані комісією, яка склала відповідні акти обстежень.



Нагадаємо, рівень води в Біляївському та Білгород-Дністровському районах Одещини продовжує зростати.



Жителі вже попереджені про небезпеку затоплення і на місцях працюють рятувальники.





Мова йде про можливе підтоплення населених пунктів в цих районах: Біляївка, Маяки, Яськи. Також під загрозою міст через річку Турунчук і пункт пропуску Паланка. Співробітники ДСНС вже повідомляють про зростання рівня води і зміцнюють дамбу з допомогою мішків з піском.



Рівень води продовжує підніматися, однак поки що підтоплення будинків не спостерігається.