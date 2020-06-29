На території села Виноградівка Болградського району на Одещині оголошена надзвичайна ситуація місцевого рівня
Про це повідомляє видання «Топор».
Таке рішення було прийнято з метою виконання заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося на території села.
Наголошується, що мова йде про ліквідацію наслідків зливових дощів, що пройшли в селі Виноградівка 4 і 23 червня цього року, в результаті яких були підтоплені житлові будинки та присадибні ділянки, завдано шкоди об'єктам інфраструктури.
Масштаби стихійного лиха були зафіксовані комісією, яка склала відповідні акти обстежень.
Нагадаємо, рівень води в Біляївському та Білгород-Дністровському районах Одещини продовжує зростати.
Жителі вже попереджені про небезпеку затоплення і на місцях працюють рятувальники.
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Рівень води продовжує підніматися, однак поки що підтоплення будинків не спостерігається.
Нагадаємо, в Одеській області через паводок на річці Турунчук жителям села Троїцьке знадобилася допомога рятувальників.
Бійці евакуювали стадо корів. Тварини не могли могли вибратися з острова, тому їх забрали за допомогою плаваючого транспортеру ПТС-М.
Відзначимо, що найбільше може постраждати селище Яськи, розташоване поблизу річки Турунчук – у рукаві Дністра.
У Яськах живуть понад 5000 людей. Половині з них загрожує підтоплення. Місцева влада застерігає людей про небезпеку і просить заздалегідь зібрати документи, гроші та цінні речі та готуватися до евакуації.
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