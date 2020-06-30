Розбите асфальтове покриття, а замість асфальту – двері

Як передає Politeka, так виглядає двір будинку №34 по вулиці Ніжинській. Одесити на сайті "Єдиного центру звернення громадян» намагаються привернути увагу влади міста.

Так, на сайті Єдиного центру надійшла скарга, що після заміни водопровідних труб за адресою Ніжинська 34 двір не був заасфальтований.

"Заміна була проведена на початку року в лютому, з тих пір двір знаходиться в аварійному стані (фото прикріплені). Прохання найближчим часом виправити проблему, так як у дворі живуть пенсіонери і діти, яким небезпечно ходити по ньому (були випадки падінь і каліцтв) - в темний час доби можна легко покалічитися - неможливий заїзд швидкої допомоги», - йдеться в повідомленні.







Нагадаємо, в Одесі чиновники хочуть самі знімати кондиціонери з фасадів історичних будинків, а рахунки за роботу виставляти власникам.

Проект такого доповнення до існуючих правил благоустрою міста одноголосно підтримали члени постійної консультативної ради з архітектури.

Назва документа: «Порядок розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах і зовнішніх частинах будинків та споруд».





Наразі проект проходить узгодження в різних інстанціях. Потім його винесуть на громадські слухання і на сесію міськради. У мерії сподіваються, що правила почнуть діяти до кінця цього року.



Зараз у правилах благоустрою йдеться лише про те, що кондиціонери заборонені, але глибше ситуація не прописана. Тобто, не прописана можливість демонтажу, його порядок, а також хто це має робити і за чий рахунок.

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