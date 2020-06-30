За його словами, спроби уникнути вагового контролю будуть припиняти за допомогою спецназу поліції. А на дорогах області встановлять 6 додаткових вагових комплексів.

Як передає Politeka з посиланням на прес-службу Одеської ОДА, про це заявив губернатор Максим Куций.

Зазначимо, що спецназ вже застосовували в ніч 30 червня, коли кілька далекобійників відмовилися направити машини на ваговий контроль і заблокували рух на трасі Одеса — Київ.







Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський оголосив боротьбу з порушниками-водіями вантажівок, які не слідують нормам, перевантажують фури і, таким чином, сприяють руйнуванню дорожного покриття.

Після заяви голови Херсонської області Юрія Гусєва про те, що в регіоні стартує операція поліції спільно з "Укртрансбезпекою" під назвою "Зважені та щасливі", Зеленський оголосив подібні заходи по всій країні. Президент зазначив, що водії будуть "точно всі зважені, але не всі, на жаль, щасливі".





До цього в Україні розгорівся скандал, так як голова держави у зверненні до далекобійників обізвав тих "засранцями" - порушників, які перевантажують авто. Відповідь не змусила себе довго чекати.