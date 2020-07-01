У мережі з'явилися знімки жахливих умов на одному з найбільш популярних пляжів в Одесі

Один з найпопулярніших пляжів Одеси "Аркадія" забруднений горами сміттям. На безкоштовній ділянці пляжу зафіксували на фото поламані дерев'яні конструкції, пластикове сміття та скляні пляшки.

Опублікували знімки на Телеграм-каналі видання Думська.

"Безкоштовна Аркадія". Так мало залишилося безкоштовних ділянок для відпочинку в "Аркадії". Ось, в якому вони стані", – повідомили в телеграм-каналі.

На кадрах видно, що берег усіяний розбитими пляшками, сміттєвими пакетами і арматурою. Підійти спокійно до моря майже неможливо. Людям буквально доводиться лавірувати між сміттям, щоб не поранити ноги.

У той же самий час, Одеські пляжі у вихідні дні були переповнені туристами — яблуку впасти ніде. Навіть на платних ділянках був справжній аншлаг, а під'їхати до узбережжя вельми непросто.

Також раніше повідомлялося, що в той час, як в Одесі почався пляжний сезон, п'ять пляжів не відповідають санітарним нормам. Не відповідають нормативним вимогам - 13 проб пляжі Одеси, а саме: 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану, 10 станція Великого Фонтану, "Аркадія", "Дельфін".

У той же час всі досліджені проби питної води в Одесі відповідають гігієнічним вимогам.

Нагадаємо, море на популярному курорті Одеси забарвилося в дивний колір: кадри аномалії.



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