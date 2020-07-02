Чорне море в Одесі змінило свій колір і це може нашкодити життя відпочиваючих

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області

"Вода на узбережжі Одеси раптово згустилася, як кисіль, і стала смарагдовою. Навіть у відкритому морі з'явилися величезні жовто-зелені плями. Хвилі, нагнало вітром, пофарбували у зелений пляжі і самих відпочиваючих до речі, лякає не тільки колір води, але і її запах", - йдеться в повідомленні.

Екологи пояснюють ситуацію тим, що до берега прибилося багато водоростей які під впливом високої температури повітря почали розкладатися. "Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення від купання в такій воді особливо - дітей. Отруйні речовини, які супроводжують "цвітіння" морської води, здатні накопичуватися в організмах морських мешканців. Бажано утриматися від вживання морської риби, мідій які виловили в одеському прибережжя і причорноморських лиманах", - попередили у відомстві.

Варто відзначити, що море позеленіло нерівномірно. Аномалія торкнулася не тільки Одеси. Зелені смуги охоплюють практично все Чорноморське узбережжя. Видно, що вони слідують за морською течією і утворюють своєрідні кола.

За словами очевидців, активне цвітіння відбувається від Фонтанки до популярного одеського пляжу Ланжерон.

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