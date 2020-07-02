Чорне море в Одесі змінило свій колір і це може нашкодити життя відпочиваючих
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області
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Варто відзначити, що море позеленіло нерівномірно. Аномалія торкнулася не тільки Одеси. Зелені смуги охоплюють практично все Чорноморське узбережжя. Видно, що вони слідують за морською течією і утворюють своєрідні кола.
За словами очевидців, активне цвітіння відбувається від Фонтанки до популярного одеського пляжу Ланжерон.
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