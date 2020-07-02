У Затоці під Одесою на одному з пляжів у воді плавали десятки мертвих качок

Як пише Politeka.net відео з опублікував місцевий Telegram-канал.

"Затока. Станція Дружба. З боку моста принесло близько 50 дохлих качок, сморід страшний", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у мережі обговорюють вражаючі фото з Одеси, зроблені з висоти пташиного польоту.

Фотографії у себе в Фейсбук опублікували громадські діячі Петро Обухів та Микола Вікнянський.

На знімках видно, що Чорне море в деяких місцях змінило свій колір.

Варто відзначити, що жморе позеленіло нерівномірно. Аномалія торкнулася не тільки Одеси. Зелені смуги охоплюють практично все Чорноморське узбережжя. Видно, що вони слідують за морською течією і утворюють своєрідні кола.

За словами очевидців, активне цвітіння відбувається від Фонтанки до популярного одеського пляжу Ланжерон.

В коментарях почали активно обговорювати аномалію. Жителі Одеси запевняють, що це звична ситуація – море цвіте через високу температуру. Інші вважають, що на морські води могли вплинути недавні потопи на Західній Україні.

Нагадаємо, що одеситів залишили без дерев після реконструкції в центрі міста: промовисті фото.

Як повідомляла Politeka, потужна злива обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: відео стихії.

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