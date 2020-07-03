Рятувальники протягом трьох годин гасили масштабну пожежу в Одесі

Як повідомляє Politeka.net 2 липня у приміщенні зі складування і переробки паперових матеріалів виникла пожежа.

До ліквідації вогню було залучено 12 одиниць техніки, людських жертв немає, повідомляє прес-служба облуправління ДСНС.

"2 липня о 12 год. 18 хв до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на вул. Ільфа і Петрова сталося загорання одноповерхового будинку з виробництва паперу. До місця виклику о 12 год. 21 хв прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи, які виявили загорання одноповерхового приміщення по складуванню і переробці паперових матеріалів", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що два неонацисти планували здійснити теракт з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні і повалення конституційного ладу. Слідчі СБУ підозрюють представників російських спецслужб.

у результаті спецоперації В ніч з 25 на 26 червня силовики затримали в центрі Одеси двох учасників неонацистської організації при спробі підпалу релігійної громади використанням двох пляшок із запальною сумішшю.

У СБУ встановили, що один із затриманих прибув в Україну після тривалого проживання в РФ.

У затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалу, мобільні термінали та записні книжки з доказами планування теракту.

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