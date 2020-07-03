Жителі села Софіївка, що в Білгород-Дністровському районі, знайшли підозрілий предмет, який схожий на вибухонебезпечний

Як повідомляє Politeka.net, вони звернулися в службу порятунку.

Фахівці визначили, що це граната РГД-33 часів Другої світової війни.

Також за межами села Расселенец Біляївського району місцевий житель знайшов мінометну міну калібру 82 мм.

Вибухонебезпечні предмети вилучили та знищили.

Раніше ми писали, що рятувальники протягом трьох годин гасили масштабна пожежу в Одесі

2 липня у приміщенні зі складування і переробки паперових матеріалів виникла пожежа.

До ліквідації вогню було залучено 12 одиниць техніки, людських жертв немає, повідомляє прес-служба облуправління ДСНС.

"2 липня о 12 год. 18 хв до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на вул. Ільфа і Петрова сталося загорання одноповерхового будинку з виробництва паперу. До місця виклику о 12 год. 21 хв прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи, які виявили загорання одноповерхового приміщення по складуванню і переробці паперових матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, одесити стали жертвами обману в розпал карантину: "шахраї отримали доступ до ..."



Як повідомляла Politeka, сотні любителів Росії наробили шуму в Одесі, СБУ прийняла заходи: деталі події

Також Politeka писала, що одеський нардеп-міліонер від Слуги народу не гребує оплачувати житло з бюджету: ім'я "героя".