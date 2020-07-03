На морі зараз повно відпочиваючих

На деяких пляжах Одеси заборонено купатися - у морській воді виявлені бактерії кишкової інфекції

Проби морської води експерти Госпотребслужбы відбирають кожну тиждень. На цей раз результати виявились не втішними.

Фахівці припускають, що швидше за все, забруднення сталося через недавні зливи і регулярні викиди каналізаційних стоків прибережних підприємств.

Пляж Аркадія, Золотий Берег, Чайка, Дельфін і Курортний потрапили в список пляжів, де заборонено купатися, передає usionline.

"Показники говорять про свіже фекальне забруднення прибережної смуги та морської води. І в такій воді можуть бути збудники кишкових захворювань. Недотримання правил особистої гігієни або випадкове вживання цієї води може призвести до кишкової хвороби.

Спектр захворювань дуже широкий", - розповіла начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в Одеській області Лідія Степанова.

Раніше ми писали, що у мережі обговорюють вражаючі фото з Одеси, зроблені з висоти пташиного польоту, а також з супутника.

Фотографії у себе в Фейсбук опублікували громадські діячі Петро Обухів та Микола Вікнянський. На знімках видно, що Чорне море в деяких місцях змінило свій колір.

Варто відзначити, що море позеленіло нерівномірно. Аномалія торкнулася не тільки Одеси. Зелені смуги охоплюють практично все Чорноморське узбережжя. Видно, що вони слідують за морською течією і утворюють своєрідні кола.

За словами очевидців, активне цвітіння відбувається від Фонтанки до популярного одеського пляжу Ланжерон.

Нагадаємо, що одеситів залишили без дерев після реконструкції в центрі міста: промовисті фото.

Як повідомляла Politeka, потужна злива обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: відео стихії.

Також Politeka писала, що смерч пронісся по області, відео: синоптики попередили Одесу про наближення стихії.