В мережі показали, що сталося зі стадіоном, який урочисто відкрив днями президент України Володимир Зеленський у місті Южному, що під Одесою

Відповідні знімки, а також гнівний пост розмістив у себе на сторінці в Facebook Андрій Даниленко.

Чоловік зазначив, що перший дощик перетворив новенький стадіон у басейн. Також він розкритикував нинішню владу за показуху.

"Місто Южне, Одеська область. Бубочка прочвякал мова і поїхав. Пішов дощ. На фото – стадіон після дощу. Тепер це басейн. Висновок: все, до чого не доторкнеться Зе – все перетворюється в г*вно (економіка, армія, міжнародна політика, закони, суди). Килими з імітацією трави роздулися і "попливли", – гнівно підписав він.

Прес-служба Офісу Президента повідомляла, що Зеленський взяв участь відкритті реконструйованого стадіону школи №1 міста Южного Одеської області.

Під час відкриття голова держави сказав наступні слова: «Прекрасний стадіон. Це дуже важливо. Головне, що це важливо для дітей. І що вся команда - і органи місцевого самоврядування, і Міністерство інфраструктури і "Укравтодор" - те, що ми обіцяємо, ми завершуємо. Тому дуже радий, що завершене будівництво стадіону в межах нашої програми».

У той же час за інформацією місцевих ЗМІ , до приїзду Зеленського прилеглу територію закрили штучним газоном, а місце виступу огородили щитами з рекламою "Великого будівництва".

Раніше ми повідомляли, Володимир Зеленський 4 липня вирушив до Одеси з дводенним візитом. Після закінчення низки робочих зустрічей в перший день своєї подорожі, президент відправився на відпочинок в готель.

А вранці 5 липня його помітили на березі моря у чорних плавках біля готелю "Немо", в якому розмістився глава держави. Відео, на якому видно, як Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак викупалися в морі біля готелю "Немо".

Відповідне відео заполонило інтернет.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський розкритикував влади Одеської області, які не справляються зі своїми обов'язками, він обурився тим, що досі не прибрали затонулий танкер "Делфі".

Нагадаємо, що одеситів залишили без дерев після реконструкції в центрі міста: промовисті фото.

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