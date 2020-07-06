В Одесі провели парад кораблів і техніки військово-морських сил України

Вражаючими кадрами поділилося місцеве видання « Думськ а».

Як стало відомо, парад відбувся у День Військово-Морських сил Збройних сил України. На ньому був присутній голова держави Володимир Зеленський, який оглянув проходження військових кораблів і техніки на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний».

Наголошується, що під час маневрів військові вертольоти вчинили проліт з Державним прапором України і Військово-морським прапором.

Після цього по Одеській затоці в побудові пройшли катери морської охорони і артилерійські катери. А військові катери і вертольоти продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, судна, яке зазнало лиха. Також по акваторії пройшли навчальні катери з курсантами на борту.

Раніше ми повідомляли, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неижпапа заявив, що військові готуються відбивати наступ з боку Росії.

Олексій Неижпапа заявив, що українські війська готуються до загострення конфлікту з РФ і повномасштабних бойових дій. Він попередив, ніж для українців обернеться відкрита боротьба з російською армією:

"Якщо така відбудеться, то, на жаль, це буде багато втрат — і наших воїнів і цивільного населення. Багато зараз цього не розуміють — хоча в країні сьомий рік йде війна".

Нагадаємо, що одеситів залишили без дерев після реконструкції в центрі міста: промовисті фото.

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