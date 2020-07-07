У вівторок, 7 липня, Одеса і область опиниться під впливом грозового фронту

Про це попередили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

Так, порадувавши одеситів безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо в Одесі вкриється хмарами, які протримаються до вечора.

Вночі, за даними метеорологів, буде без істотних опадів, вдень прогнозується короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 23-25 °C, вдень 30-32 °C.

Температура морської води 24-25 °C.

ПО Одеській області спостерігатиметься мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 20-25 °C, вдень 30-35 °C.

На автодорогах області видимість добра.

Раніше ми повідомляли, пекельна спека призвела до того, що рятувальники оголосили найвищий клас пожежної небезпеки на території Одеського регіону.

Про це попередили в прес-службі обласного ДСНС.

Так, в Одеській області з 4-го по 8 липня буде переважати надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).

Згідно з прогнозами метеорологів, в ці дні температура повітря буде досягати в деяких місцях до +39 градусів.

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