Одесити вирішили провчити автохама, який постійно паркується в недозволеному місці і заподіює незручності мешканцям одного з житлових комплексів

Про це пише місцеве видання 048.ua .

Зокрема, водій «евробляхи» регулярно паркується, перекриваючи проїзд жителям ЖК «Альтаїр» за адресою Люстдорфська дорога, 55/2.

Крім того, його автомобіль, залишений де-попало, перегороджує прохід до сміттєвих баків, тим самим заважає здійснювати вивезення побутових відходів сміттєприбиральної компанії.

Мешканці не раз скаржилися в поліцію і не дочекавшись відповідних дій вирішили діяти самостійно. В якості помсти вони придумали наступне рішення: обклеїли автомобіль наклейками "Я паркуюсь як му*ак" і залишили на капоті пакети зі сміттям.

Раніше ми повідомляли, одеський школяр вирішив агресивно боротися з неправильно припаркованими автомобілями.

Хлопчик ліг на капот машини, яка заїхала на тротуар і почав нецензурно ображати водія автомобіля.

Пізніше на допомогу підлітку прийшла жінка, яка також вичитала водія за порушення. Далі цей же хлопчик змушував виїхати з тротуару іншу машину.

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