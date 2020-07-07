У центрі Одеси багато будинків знаходяться в настільки поганому стані, що в будь-який момент може завалитися
Показовий приклад стався увечері 6 липня в житловому будинку на вулиці Манежній, 34. Там обвалилася стеля в одній з квартир. Про це повідомили в міські
Після обвалення вся квартира на 4 поверсі, виявилася завалена. Зараз працівники ЖКС «Порто-Франківський» розбирають завали і виносять сміття з квартири.
За даними видання, перекриття впало в цьому будинку вже двічі. Перший раз НП сталася 16 червня, тоді частково обвалився дах.
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ЖКС пообіцяв за свій рахунок придбати дерев'яний брус і відновити стелю після розчищення.
Тоді заступник директора департаменту міського господарства Віталій Цуркан розповів, що будинок 1917 року побудови. При цьому пам'яткою архітектури, він не вважається. Як і немає у будинку статусу ветхого чи аварійного.
Раніше ми повідомляли, за останні півроку в Одесі відбулося відразу кілька обвалів будинків. Одна з останніх пригод сталася на вулиці Ясній. При обвалі зруйнувався цілий ряд квартир. А уламки будинку пошкодили припарковану машину біля будівлі.
Також ми розповідали про обвал житлового будинку за адресою вулиця Торгова, 20. Близько 16:25 частина п'ятиповерхової будівлі різко обвалилася.
В результаті обвалення ніхто не постраждав. За даними правоохоронців, обвал стався в чотирьох квартирах. Їх жителів встановили і з'ясували, що на момент події нікого з них не було вдома.
Ще одне обвалення будинку сталося увечері 21 травня на вулиці Середньофонтанській, 29.
Там частково обвалилося двоповерхова будівля 1920 року побудови, який тривалий час перебував у аварійному стані. Відомо, що частина мешканців з нього відселили.
Нагадаємо, обвал будинку в Одесі: з'явилася нова загроза для жителів, подробиці
Як повідомляла Politeka, "Дорогий ремонт і шикарний вид з вікон": як виглядала квартира в звалилася будинку в Одесі, фото
Також Politeka писала, що у центрі Одеси обвалився житловий будинок, почалася евакуація: кадри з місця НП