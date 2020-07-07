В Одеській області почастішали крадіжки неповнолітніх

Тільки нещодавно ми повідомляли про те, що поліція оголосила в розшук 14-річну дівчинку, яка пішла з дому пізно вночі 6 липня і пропала, як стало відомо про ще два зникнення, пише Politeka.net

В цей раз розшукуються 18-річний житель села Шабо Антон Хорошенко і 17-річна мешканка села Біленьке Еліс Панчук.

Як повідомила прес-служба ГУНП в Одеській області, в ніч на 6 липня молодики вирушили разом гуляти і досі додому не повернулися.

Прикмети Антона: зріст 176 см, худорлявої статури, волосся русяве, очі карі. Особливі прикмети: шрам на підборідді. Був одягнений у чорні штани, чорну спортивну кофту з капюшоном та чорні кросівки.

Прикмети Еліс: зріст 160-165 см, худорлявої статури, темне волосся середньої довжини, очі темні, губи тонкі. Була одягнена у темно-сині топ і жіночі, білі кросівки.

«Всіх, хто володіє якою-небудь інформацією про те, де можуть перебувати зниклі хлопець і дівчина, просять повідомити в Білгород-Дністровський ВП за телефонами: 04849-2-83-61 - чергова частина, 0979392693 або на спецлінію «102», - йдеться в повідомленні поліції.

Що стосується зниклої 14-річної Вікторії Нимас з села Новоборисівка Великомихайлівського району, то тут поліція припускає, що дівчинка могла сісти на електричку і поїхати в Одесу.

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