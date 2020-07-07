В Одеській області продовжують фіксувати зростання захворюваності китайським вірусом і за останню добу його виявили у 37 осіб

Тривожні дані озвучили в прес-службі МОЗ, передає Politeka.net.

Зокрема, в Одесі та області до 9:00 7 липня, з початку епідемії зареєстрували 1919 лабораторно підтверджених випадків - з них 37 нових.

Загалом за час епідемії загинуло 25 хворих, з них 10 - жителі Одеси. Всього одужали 832 пацієнта — це 43,35% від загальної кількості хворих.

Тим часом стало відомо, скільки тестів на антитіла до вірусу зробили в Одесі.

Так, станом на 6 липня, у місті провели 1295 тестувань на імуноферментний аналіз (ІФА).

Як доповіла у ході засідання віце-мер Світлана Бедрега, з 1295 проведених тестів 787 було зроблено на виявлення імуноглобуліну М, 508 - на імуноглобулін G

Чиновниця зазначила, що тестування проводиться в 6 медустановах: у міській інфекційній лікарні, в міських лікарнях № 1, 5 і 10, а також у діагностичних центрах № 6 і 20. Насамперед тести роблять людям з підозрою на вірус, хворим на пневмонію, тим, хто готується до госпіталізації, а також медпрацівникам, поліцейським, нацгвардейцам і прикордонникам.

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