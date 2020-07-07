В мережі показали, як цвіте Чорне море біля берегів Одеси з космосу

Неймовірні кадри зняті з супутника і оприлюднені в youtube, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Зйомку і моніторинг провів Національний центр управління та випробування космічних засобів з 28 червня по 1 липня.

«Індикатор забруднення води та кількості біомаси фітопланктону обраний хлорофіл-а, який побічно дозволяє оцінити інтенсивність цвітіння водоростей у водоймах», — наголошується в повідомленні.

Раніше ми вже писали, що Чорне море в Одесі змінило свій колір і цим не на жарт стривожило відпочиваючих.

На обнародованніх знімках видно, що вода на узбережжі Одеси раптово згустилася, як кисіль, і стала смарагдовою. Навіть у відкритому морі з'явилися величезні жовто-зелені плями. Хвилі, нагнало вітром, пофарбували у зелений пляжі і самих відпочиваючих до речі, лякає не тільки колір води, але і її запах.

Екологи пояснюють ситуацію тим, що до берега прибилося багато водоростей які під впливом високої температури повітря почали розкладатися.

Варто відзначити, що море позеленіло нерівномірно. Аномалія торкнулася не тільки Одеси. Зелені смуги охоплюють практично все Чорноморське узбережжя. Видно, що вони слідують за морською течією і утворюють своєрідні кола.

За словами очевидців, активне цвітіння відбувається від Фонтанки до популярного одеського пляжу Ланжерон.

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