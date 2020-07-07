В Одесі, як і по всій Україні, не мало шкіл, які перебувають ветхому стані і терміново потребують капремонт, а також сучасному обладнанні
Показательний приклад – одеська общеоразовательная школа №51, яка знаходиться за адресою Люстдорфська дорога, пише видання
Батьки школярів поскаржилися в міськраду, що на стінах навчального закладу з'явилися тріщини, на що отримали відповідь від департаменту освіти.
Чиновники стверджують, що всьому виною сусіднє будівництво багатоповерхового житлового комплексу під назвою "Манхетен" на площі Толбухіна. Там же, у відповіді департаменту було зазначено, що, незважаючи на те, що в руйнуванні винен забудовник, ремонтні роботи в школі планують проводити за гроші платників податків.
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Також, за словами батьків, крім тріщин їх турбує жахливий стан шкільних туалетів. У них брудно, давно не робили ремонтів, а в кабінках просто відсутні двері. Керівництво школи не дуже переймається цією проблемою, тому що сам директор, нібито за свої особисті гроші, зробила собі окремий туалет у своєму кабінеті, щоб не користуватися загальними брудними туалетами.
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Після обвалення вся квартира на 4 поверсі, виявилася завалена. Працівники ЖКС «Порто-Франківський» розбирали завали і виносили сміття з квартири.
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