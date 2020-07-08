Стало відомо, яка погода очікує одеситів і гостей міста в середу, 8 липня

Як повідомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі до самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар, передає Politeka.net.

Вночі можливий короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви сягатимуть 15-20 метрів в секунду.

Температура вночі 17-19 ° С, вдень 25-27 °C

Температура морської води 23-24 ° C

В Одеській області синоптики прогнозують змінну хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м / с, вночі пориви 15-20 метрів в секунду.

Температура вночі 14-19 ° С, вдень 23-28 °C

На автодорогах області видимість добра.

До цього ми повідомляли, що рясні опади вже обрушилися на деякі райони Одеської області, зіпсувавши життя місцевим жителям.

В ніч на вівторок, 7 липня, дощі затопили приватні садиби у селі Цебриково Великомихайлівського району. Кадри наслідків негоди розмістила в мережі прес-служба обласного ДСНС.

По прибуттю до місця виклику рятувальники відкачали воду з території 4-х приватних домоволодінь. Станом на 5:55 відкачано 220 куб. м. дощової води.

Наголошується, що до надання допомоги населенню залучалися від ДСНС 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки.

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