Стало відомо, яка погода очікує одеситів і гостей міста в середу, 8 липня
Як повідомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі до самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар, передає Politeka.net.
Вночі можливий короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви сягатимуть 15-20 метрів в секунду.
Температура вночі 17-19 ° С, вдень 25-27 °C
Температура морської води 23-24 ° C
В Одеській області синоптики прогнозують змінну хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м / с, вночі пориви 15-20 метрів в секунду.
Температура вночі 14-19 ° С, вдень 23-28 °C
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На автодорогах області видимість добра.
До цього ми повідомляли, що рясні опади вже обрушилися на деякі райони Одеської області, зіпсувавши життя місцевим жителям.
В ніч на вівторок, 7 липня, дощі затопили приватні садиби у селі Цебриково Великомихайлівського району. Кадри наслідків негоди розмістила в мережі прес-служба обласного ДСНС.
По прибуттю до місця виклику рятувальники відкачали воду з території 4-х приватних домоволодінь. Станом на 5:55 відкачано 220 куб. м. дощової води.
Наголошується, що до надання допомоги населенню залучалися від ДСНС 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки.
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