В Одесі у житловому будинку обвалилася крівля

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Думську".

Інцидент стався вчора, 7 липня, близько 16.00.

Так, у будинку №34 по вулиці Манежній в Одесі обвалилася покрівля будівлі, в результаті чого було зруйновано дві кімнати квартири на четвертому поверсі.

Попередньо встановлено, що загальна площа руйнувань становить 28 квадратних метрів. У зруйнованій квартирі проживає одна людина, а загалом в будинку мешкає 108 осіб. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Наразі рятувальники проводять розчистку приміщення і розбирають завали.

Слід зазначити, що це другий обвал в даній будівлі, а перший стався близько місяця тому - в середині червня. Тоді також постраждалих через обвал крівлі не було.

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Батьки школярів поскаржилися в міськраду, що на стінах навчального закладу з'явилося багато тріщин. У відповідь на це в департаменті освіти зазначили, що всьому виною сусіднє будівництво багатоповерхового житлового комплексу під назвою "Манхетен" на площі Толбухіна. Також у відповіді департаменту було зазначено, що незважаючи на те, що в руйнуванні винен забудовник, ремонтні роботи в школі планують проводити за гроші платників податків.

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