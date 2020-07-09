В Одесі активісти за допомогою кувалд рознесли два скандальних шлагбаума, на яких стягували плату і розблокували в'їзд до моря

Будку і шлагбаум знесли спочатку на 13-й станції Великого Фонтану, а після - на пляжі «Ланжерон» у середу, 8 липня, передає  Politeka.net   Відповідне відео розмістила  громадська організація «Спільна Мета». (Щоб переглянути – доскролльте сторінку до кінця)

Серед руйнівників шлагбаума був помічений народний депутат від «Слуги народу» Артем Дмитрук.

Втім, знесення дуже стурбувало чиновників одеської міськради. Зокрема, один з них Сергій Дубенко назвав це самоуправством і натякнув на кримінальні справи.

Популярні новини зараз

Нова індексація пенсій: кому чекати щедрих надбавок до виплат, "до 5000 гривень..."

Гаряча турецька Кардаш'ян позбулася білизни і влаштувала спеку на балконі: ось це розмір!

Фігуриста улюблениця Кондратюка з Х-фактора без одягу показала себе у всій красі: "Хочеться стати тією, хто..."

Еністон розкрила правду про шлюб з Бредом Піттом, у Джолі не було шансів: «Ми займалися...»
Показати ще

Нагадаємо, що скандальний шлагбаум не раз ставав об'єктом протистояння між активістами і бізнесменами. Його періодично зносили, але через час вимагачі знову з'являлися на цьому місці. 

Треба сказати,  що до Дмитрука з ним боролися інші політики   Дарт Вейдер в 2012 року, Михайло Саакашвілі в 2016 році. Кожен раз шлагбаум знову повертався на місце.

Gepostet von Спільна МЕТА am Mittwoch, 8. Juli 2020

Нагадаємо, жителі Одеси з кувалдами показали Труханову, хто господар у місті: «розгойдали і повалили», кадри

Як повідомляла Politeka, стихія несеться в Одеський регіон, термінове попередження: грози, зливи і навіть смерч".

Також Politeka писала, що стихія розгулялася по Одещині, град розміром зі сливу: кадри відбувається

 