В Одесі активісти за допомогою кувалд рознесли два скандальних шлагбаума, на яких стягували плату і розблокували в'їзд до моря

Будку і шлагбаум знесли спочатку на 13-й станції Великого Фонтану, а після - на пляжі «Ланжерон» у середу, 8 липня, передає Politeka.net Відповідне відео розмістила громадська організація «Спільна Мета». (Щоб переглянути – доскролльте сторінку до кінця)

Серед руйнівників шлагбаума був помічений народний депутат від «Слуги народу» Артем Дмитрук.

Втім, знесення дуже стурбувало чиновників одеської міськради. Зокрема, один з них Сергій Дубенко назвав це самоуправством і натякнув на кримінальні справи.

Нагадаємо, що скандальний шлагбаум не раз ставав об'єктом протистояння між активістами і бізнесменами. Його періодично зносили, але через час вимагачі знову з'являлися на цьому місці.

Треба сказати, що до Дмитрука з ним боролися інші політики Дарт Вейдер в 2012 року, Михайло Саакашвілі в 2016 році. Кожен раз шлагбаум знову повертався на місце.

Gepostet von Спільна МЕТА am Mittwoch, 8. Juli 2020

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