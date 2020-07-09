За добу в Одеській області суттєво збільшилося число заражених китайською інфекцією

За станом на ранок 9 липня, загальна кількість хворих з початку епідемії перевищила 2 тис. в Одеському регіоні і досягла значення в 2052 людини. При цьому за минулу добу вірус підтвердився у 68 осіб, 30 з яких – одесити. Таку інформацію оприлюднила прес-служба МОЗ, передає Politeka.net

За їх даними, ще один чоловік помер, і ніхто на жаль, не видужав.

За весь час епідемії в області 26 людини померли. Всього одужали 863 пацієнта.

У той же час губернатор Одеської області Куций Максим стверджує, що серед головних причин такої прогресії — недотримання карантинних заходів жителями нашої області.

«Третина нових пацієнтів — пенсіонери, для яких ця більш небезпечна хвороба. Епідеміологи з нашого лабораторного центру називають головною причиною зростання кількості — нехтування санітарними правилами жителями регіону. Прошу всіх, а особливо підприємців, не забувати, що вірус нікуди не подівся і залишається небезпечним», - заявив Куций.

Тим часом стало відомо, скільки тестів на антитіла до вірусу зробили в Одесі.

У місті провели 1295 тестувань на імуноферментний аналіз (ІФА).

Як доповіла у ході засідання віце-мер Світлана Бедрега, з 1295 проведених тестів 787 було зроблено на виявлення імуноглобуліну М, 508 - на імуноглобулін G.

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