В Одеській області 17-річний хлопець зробив дуже дивне самогубство, яке до цього описав у своїй книзі

Подробицями страшної історії поділилися на сайті « Обозреватель ».

Іван Делюка з Кілії кинувся в 20-метрову трубу запущеної шкільної котельні. Тіло 17-річного юнака, якого розшукували як безвісти зниклого, без ознак життя виявив його батько у високій трубі, 4 липня.

Видання зазначає, що батьки не відразу кинулися на пошуки сина, так як раніше він уже йшов з дому, але повернувся.

Так, Ваня перший раз втік з дому 19 червня, щоб, як він висловився, пізнавати світ. Водій вантажної машини, який підвозив хлопчика, повідомив, куди його підвіз і Ваню швидко знайшли і повернули додому.

Коли підліток вдруге втік, то батько з матір'ю вирішили, що він знову відправився в подорож і скоро повернеться, однак нащадок перестав виходити на зв'язок тривалий час і батьки звернулися за допомогою до поліцейських.

Вчасно пошуків друзі Вані повідомили, що він писав книгу в стилі фентезі. За сюжетом книги головний герой потрапляє в якусь трубу і опиняється в іншому вимірі. А в кінці він прокидається і розуміє, що це був сон. Крім того, знайома дівчина зізналася, що незадовго до свого зникнення він подарував їй невеликий косметичний набір.

"Друзі розповідали, що Іван мріяв видати свій твір. Але хлопці його запевняли, що книгу не можуть надрукувати, тому що мова йде про суїцид, а пропаганда цього у нас заборонена. Вони порадили переробити початок. Ми так і не знаємо, переписав він", - поділилися родичі.

Ідею обшукати занедбані місця поблизу підказали волонтери.

Біля старої занедбаної шкільної труби батько Івана знайшов тапочок сина. Він відкрив вікно для прочищення труби, і висвітлив променем ліхтаря в темряві обличчя підлітка.

Треба зазначити, що батьки звинувачували в усьому телефон, так як Ваня занадто захопився іграми і після першого втечі забрали гаджет.

Другий раз він пішов з дому вже без телефону і речей.



Друзі та близькі були впевнені, що хлопчик не може покінчити життя самогубством.

У нього були невеликі підліткові проблеми, він був замкнутим. Всі були впевнені, що він повернеться додому 5 липня, у свій день народження.

"Думаю, що до дитини такі думки не приходять за один день. Швидше за все, він до цього йшов. Це проблема нашої системи, тому що толком не працюють психологи. Його характеризують як замкнутого хлопчика, він весь в собі. Мабуть, були підліткові комплекси. На жаль, ми всі працюємо з ранку до вечора, щоб прогодувати дітей. І, мабуть, батьки не помітили, що він закривався", - розповіли волонтери.

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