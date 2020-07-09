Незважаючи на палюче сонце в Чорноморську знову мітингують працівники порту
Як повідомляє інтернет-портал «
Люди не отримують зарплату вже майже 10 місяців, а сума боргу досягла 15 мільйонів.
На місце акції протесту з'їхалися правоохоронці, які намагаються розблокувати проїзд, погрожуючи мітингувальників адміністративним покаранням.
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В якийсь момент одному з протестувальників стало погано на жарі, він втратив свідомість і його забрала бригада швидкої допомоги.
Треба сказати, що акції протесту співробітників "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" тривають вже кілька місяців. Портовики зверталися до місцевої та центральної влади, проте їх проблема досі не вирішена.
До цього ми писали, що у Чорноморську мітингувальники заблокували вхід у морський порт.
Як стало відомо, близько 25 співробітників перекрили прохідні шляхи, що ведуть в Чорноморський порт.
За словами мітингувальників, їх пропуску анульовані, і вони не можуть пройти на територію порту. Вони вимагають виплатити їм заробітну плату, яку заборгували за тривалий час.
Також ми повідомляли про мітингу біля одеського аеропорту.
На днях незадоволені люди перекрили дорогу, ходили по зебрі і блокували рух автомобілів. Таким чином вони протестували проти розширення підприємства, яке хоче побудувати новий комплекс на місці їх гаражів.
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