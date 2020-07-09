В Одеській області врятували майже два десятки відпочиваючих, які відправилися в море під час негоди, та ще прихопивши з собою дітей

Як передає Politeka.net, деталі повідомили прикордонники ДПСУ.

За їх словами, під час несення служби на спостережній вежі військовослужбовець помітив відпочиваючих на байдарках і серфінгістів, які вирішили ловити морські хвилі у відкритому морі, та ще й з дітьми.

При цьому, циклонний вітер завадив відпочинку і відносив людей все далі від берега.

"Люди запливли так далеко, що помітити з берега їх можна було тільки за допомогою спеціальних засобів. Прикордонник не розгубився і негайно повідомив до рятувальної служби, там миттєво зреагували і вирушили на допомогу", - розповіли прикордонники.

В той же день прикордонники побачили ще двох осіб на надувному матраці, які дрейфували далеко в море.

На щастя, і їх вдалося врятувати завдяки пильності прикордонників.

Наголошується, що в обох випадках, вдалося врятувати життя 17 відпочиваючих, серед яких було 6 дітей.

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