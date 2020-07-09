З 9 по 10 липня відразу три райони в Одесі, а також передмістя залишиться без водопостачання через аварію

Про масштабне відключення води жителів Київського, Приморського та Малиновського районів попереджає прес-служба "Інфоксводоканалу", передає Politeka.net.

Повідомляється, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт в машинному залі ВНС «Південна» з 23:30 09 липня до 07:30 10 липня 2020 року будуть зупинені насосні станції «Головна» і «Південна», внаслідок чого буде припинена подача води споживачам наступних районів міста Одеси та передмістя:

Приморський,

Малиновський,

Київський,

сел. Червоний Хутір,

ж/м «Райдужний»,

ж/м «Совіньйон 1-5»,

ЖКП «Таїрове».

Треба зазначити, що відключення не торкнеться — ж/м “7-ме небо”, Заставу, Ленселище, Слобідку.

Раніше ми писали, в Одеській області врятували майже два десятки відпочиваючих, які відправилися в море під час негоди, та ще прихопивши з собою дітей. Деталі повідомили прикордонники ДПСУ.

За їх словами, під час несення служби на спостережній вежі військовослужбовець помітив відпочиваючих на байдарках і серфінгістів, які вирішили ловити морські хвилі у відкритому морі, та ще й з дітьми.

При цьому , циклонний вітер завадив відпочинку і відносив людей все далі від берега.

В той же день прикордонники побачили ще двох осіб на надувному матраці, які дрейфували далеко в море.

На щастя, всіх вдалося врятувати завдяки пильності військових.

Наголошується, що в обох випадках, вдалося врятувати життя 17 відпочиваючих, серед яких було 6 дітей.

Нагадаємо, що цілий район Одеси залишать без води, адреси

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