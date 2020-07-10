У п'ятницю, 10 липня, жителям Одеси варто підготуватися до спекотної погоди

З новим прогнозом одеситів і гостей міста ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, пише Politeka.net.

Вони попередили, що ясна погода у Одесі буде спостерігатися на протязі всього дня. Також стало відомо, що опадів у цей день не передбачається.

Вітер буде дути південно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме 17-19 градусів, вдень повітря розжариться до 26-28 градусів.

Температура морської води 22-23 °C

В Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі опуститься до 14-19 °С, вдень підніметься до +32 градусів.

На автодорогах області видимість добра.

Раніше ми писали, в розпал пляжного сезону в Одесі суттєво зросла кількість потопельників.

Так, в регіоні з початку року на водоймах потонуло 13 осіб, з них 6 осіб тільки за минулий місяць.

Згідно зі статистикою, багато випадки відбуваються у нічний час, коли рятувальники не працюють. Крім того, більшість трагедій сталося з людьми, що знаходяться в стані алкогольного сп'яніння.

У зв'язку з цим мер Одеси Геннадій Труханов запропонували посилити контроль, розмістивши попереджувальні плакати, але про нічне чергування рятувальників мова не йде.

«Нам потрібен контроль. Треба подумати. Може, інформаційні плакати. Хоча, п'яному море по коліно, але ми все-таки зобов'язані вжити запобіжні заходи, - заявив міський голова під час наради.

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