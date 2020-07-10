Поблизу Одеси відпочиваючі не мають можливості потрапити на пляж, незважаючи на запевнення влади про вільний доступ до моря

Мова йде про Сосновий берег, який завчасно відгородила адміністрація котеджного селища і не пускає на пляж жителів Суворовського району, а також прилеглих селищ. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів одеський громадський діяч Сергій Варламов, пише: Politeka.net

«Ах так, зовсім забув. Пане Президенте, навіщо вам той Ланжерон з Кисловским? Недалеко від Крижановки є прекрасні десять кілометрів пляжу, які адміністрація «Соснового Берега» завчасно відгородила від усякої там челяді. Не для тварюк тремтячих, а для тих, хто право «має», - звернувся він до президента України Володимира Зеленского.

Громадський діяч закликав українську владу розібратися в цій заплутаній і несправедливій історії. В обласній адміністрації повідомили, що за документами там немає ніяких пляжів — вся берегова лінія являє собою «гідротехнічні споруди». перебувають у приватній власності. Але за фактом пляжі існують.

Раніше ми писали, напередодні курортного сезону одеситам перекрили прохід до моря із-за нового будівництва.

Мова йде про сходовий прохід до пляжу «Курортний» на 13-й станції Великого Фонтану, який упирається в будівельний паркан.

Тепер всім відпочиваючим, щоб спуститися до моря, доводиться випробовувати масу незручностей, обходячи будівельний майданчик по дорозі, де їздить будівельна техніка.

Як стало відомо, на даній території ведуть будівництво відразу дві компанії — «Ханбер» і «Гефест» .

Нагадаємо, що останній пляж в Одесі захопили комерсанти, фото: "будка для збору грошей і не тільки"

Як повідомляла Politeka, незадоволена натовп повстала в Одесі, відео: "Пляж буде закритий"

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