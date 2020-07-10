На міських пляжах Одеси виявлена небезпечна кишкова інфекція, однак відпочиваючих це не зупиняє

Проби морської води, відібрані 30 червня 2020 року в визначених контрольних точках на пляжах Одеси, за мікробіологічними показниками не відповідають гігієнічним нормам, про це пише місцеве видання "Думська".

Це означає, що купатися на пляжах Одеси зараз може бути шкідливо для здоров'я. Однак це не зупиняє відпочиваючих, які заполонили пляжі Одеси. Діти і дорослі весело хлюпочуться в море. А перед тим, як їсти, ходять «помити ручки в морській водичці».

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Крім того, місцева влада не подбали проінформувати курортників про небезпеку.

На самих пляжах, як на міських так і орендованих, ніяких інформаційних табличок не спостерігається.

До відома, кишкова паличка — бактерія, яка в нормі мешкає в кишечнику людини і не завдає шкоди. Але існують її різновиди, здатні викликати ураження шлунка і кишечника.

Симптомами зараження у дорослих і дітей є діарея, нудота, блювання, озноб, підвищення температури тіла, свхаткообразные болі в животі.

В більшості випадків інфекції, спричинені кишковими паличками, протікають не дуже важко.

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