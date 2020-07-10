На міських пляжах Одеси виявлена небезпечна кишкова інфекція, однак відпочиваючих це не зупиняє

Проби морської води, відібрані 30 червня 2020 року в визначених контрольних точках на пляжах Одеси, за мікробіологічними показниками не відповідають гігієнічним нормам, про це пише місцеве видання " Думська " .

Це означає, що купатися на пляжах Одеси зараз може бути шкідливо для здоров'я. Однак це не зупиняє відпочиваючих, які заполонили пляжі Одеси. Діти і дорослі весело хлюпочуться в море. А перед тим, як їсти, ходять «помити ручки в морській водичці».

Крім того, місцева влада не подбали проінформувати курортників про небезпеку.

На самих пляжах, як на міських так і орендованих, ніяких інформаційних табличок не спостерігається.

До відома, кишкова паличка — бактерія, яка в нормі мешкає в кишечнику людини і не завдає шкоди. Але існують її різновиди, здатні викликати ураження шлунка і кишечника.

Симптомами зараження у дорослих і дітей є діарея, нудота, блювання, озноб, підвищення температури тіла, свхаткообразные болі в животі.

В більшості випадків інфекції, спричинені кишковими паличками, протікають не дуже важко.

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