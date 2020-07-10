В Одесі з'явилися перші підземні контейнери для твердих побутових відходів

Нові сміттєві баки в числі 8 штук поки встановили на Приморському бульварі в рамках пілотного проекту, повідомляється на офіційному сайті міста, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Треба сказати, що нові підземні контейнери, на відміну від німецьких аналогів, мають гідравлічну систему підйому і не потребують підключення до електропостачання, що дозволяє встановлювати їх в будь-якому місці і в короткі терміни. Конструкція контейнерів дозволяє спорожняти їх, використовуючи наявні у мусоровывозящих компаній сміттєвози.

Місцеві журналісти вже встигли протестувати новинку. Вони повідомили, що система складається з чотирьох основних частин: підземної капсули, які перебувають у ній і выкатывающихся сміттєвих баків, підйомного механізму і зовнішніх ємностей, які знаходяться на поверхні і нагадують звичайну урну, куди і викидають сміття. Відкрити контейнер можна як рукою, так і ногою, натиснувши на важіль. Ємність підземних баків стандартна – 1100 літрів, як і у звичайних контейнерів.

У той же час директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман заявив, що пристрої встановили за рахунок інвестора, місто з бюджету коштів не виділяв.

«В наших планах установка підземних контейнерів скрізь, де це можливо, як в центрі, так і в спальних районах», - розповів Жеман.

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