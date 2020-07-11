На вихідних в Одесі спека поверне колишні позиції

Про те, чого чекати від погоди у суботу та неділю одеситам і гостям міста повідомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

Згідно з прогнозом, в суботу, 11 липня, в Одесі весь день буде сонячно і без опадів.

Вночі температура повітря складе +18 +20, вдень +27 +30 градусів.

Температура морської води прогріється до 23-24 градусів тепла.

В Одеській області очікується місцями мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме +15+20, вдень буде коливатися в межах +27+32 градусів.

На автодорогах області видимість добра.

У неділю, 12 липня, в небі над Одесою не буде жодної хмаринки. Без опадів..

Вітер північно-східний, у другій половині дня північно-західний 7-12 метрів в секунду

Температура вночі становитиме +16-+21 градус, вдень температурні показники підвищаться до +30+35 градусів.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області посуху визнали надзвичайною ситуацією природного характеру, збитки фермерів обчислюються мільярдами гривень.

Про це заявив під час брифінгу одеський губернатор Куций Максим.

За його словами, на сьогодні збитки від посухи, які були зафіксовані спільно з Мінекономіки, становлять понад 6,5 мільярдів гривень.

Найбільш постраждали від посухи фермери Бессарабії: Татарбунарського, Тарутинського, Арцизького, а також Лиманського та інших районів.

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