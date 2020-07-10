В мережі показали, як один з пляжів Одеси заполонили туристи з наметами

На одеських курортах на тлі відсутності можливості відпочивати за кордоном у рази збільшився потік туристів. Орендодавці та власники готелів, знаючи, що відпочити в цьому році за кордоном проблематично, стали масово підвищувати ціни. Тепер відпочинок для всіх бажаючих влетить у копієчку.

Однак є місце в Одесі, де туристи зможуть розташуватися абсолютно безкоштовно на узбережжі. Мова йде про пляжі «Лузанівка», де вже розмістилося чимало охочих з наметами. Тим більше, що в цьому році шлагбаум, на якому збирали гроші, прибрали.

Як повідомляють місцеві ЗМІ , зручностей на цьому кемпінгу як не було, так і немає, але в туалет можна потрапити в сусідньому кафе, а є душ прямо на пляжі. Правда за нього доведеться заплатити 10 гривень. Весь інший відпочинок біля моря всі бажаючі можуть отримати безкоштовно.

Треба сказати, що офіційно це місце можна назвати кемпінгом. Це просто проїзд у прибережну зону, але туристів це не зупиняє. На місці іноді чергують поліцейські.

Раніше ми повідомляли, на міських пляжах Одеси виявлена небезпечна кишкова інфекція, однак відпочиваючих це не зупиняє.

Проби морської води, відібрані 30 червня 2020 року в визначених контрольних точках на пляжах Одеси, за мікробіологічними показниками не відповідають гігієнічним нормам.

Це означає, що купатися на пляжах Одеси зараз може бути шкідливо для здоров'я. Однак це не зупиняє відпочиваючих, які заполонили пляжі Одеси. Діти і дорослі весело хлюпочуться в море. А перед тим, як їсти, ходять «помити ручки в морській водичці».

Нагадаємо, що останній пляж в Одесі захопили комерсанти, фото: "будка для збору грошей і не тільки"

Як повідомляла Politeka, незадоволений натовп повстав в Одесі, відео: "Пляж буде закритий"

Також Politeka писала, що одеситам перекрили прохід на пляж: "Було море - більше немає", обурливе відео