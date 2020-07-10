Через пандемію китайського вірусу вартість відпочинку в Затоці Одеської області суттєво зросла порівняно з минулим роком

Як пише Politeka.net, на одеських курортах на тлі відсутності можливості відпочивати за кордоном у рази збільшився потік туристів. Орендодавці та власники готелів, знаючи, що відпочити в цьому році за кордоном проблематично, стали масово підвищувати ціни. Тепер відпочинок для всіх бажаючих влетить у копієчку.

Так, наприклад, вартість стандартного двомісного номера в готелі недалеко від моря відштовхується від 6000 за 7 ночей, за даними сайту Booking.com. При цьому провести відпочинок в номері люкс обійдеться від 9000 гривень і більше. Є номери і за 16000 і це тільки проживання.Номери в приватних домоволодіннях обійдуться значно дешевше. Вартість одного ліжко-місця в приватному будиночку в пішій доступності до моря обійдеться від 200 гривень (за умови відсутності індивідуальних зручностей, таких як душ і туалет) і від 250-300 гривень на добу за місце в будинку з власною кухнею і ванною кімнатою. Вартість сімейного будиночка на 4-6 спальних місць з усіма зручностями відштовхується від 1000 гривень за добу.

За даними різних компаній-перевізників, з Києва дістатися до Одеси на автобусі буде коштувати приблизно 400 гривень за людину. З Харкова і Львова туди можна доїхати за 700-800 гривень. При цьому дістатися до моря за допомогою сервісу BlaBlaCar буде коштувати приблизно так само, як і на автобусі.

Середній чек в кафе і ресторанах на одеському узбережжі на одну людину – 170-250 гривень без алкоголю. У закладах громадського харчування столового типу середній чек варіюється від 60 до 150 гривень. Виходить, що, харчуючись 3 рази в день в кафе протягом 7 днів, витрати на харчування на одну особу складуть від 3500 до 5000 гривень.

Якщо підсумувати витрати на проживання, харчування та трансфер з Києва, то для повноцінного відпочинку в Затоці в готелі на 7 ночей удвох знадобитися щонайменше 13000 гривень.

Звернемо увагу, що відпочинок в Єгипті в п'ятизірковому готелі «все включено» на 7 ночей з перельотом з Києва обійдеться від 13 тисяч гривень на два людини, а в чотиризірковому готелі то й зовсім від 12 тисяч гривень за двох.

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