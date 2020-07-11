В Одесі горів черговий пам'ятник архітектури

Пожежа спалахнула в ніч на суботу 11 липня в триповерховому житловому будинку на вулиці Пантелеймонівській кут Пушкінської, передає Politeka.net.

Як повідомили співробітники ДСНС, сигнал про спалах надійшов о 03:05, рятувальники боролися з пожежею близько години. Полум'я розгорілося на другому поверсі і охопило дерев'яні балки горища.

Наголошується, що вогонь локалізували в 3:48, а в 3:55 загасили пожежу на площі 20 кв. м. Загиблих і постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.

Треба сказати, що горіла будівля на Пантелеймонівській, 64/Пушкінській, 78 – це прибутковий будинок Я. Томазини, побудований за проектом архітектора Ф. Гонсиоровского в 1874 році. Є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення № 730-Од. В кінці XIX століття тут розташовувалося Швейцарське консульство.

За даними місцевих ЗМІ, зараз в цій будівлі проходить реставрація, на яку з міського бюджету виділили близько 23 мільйонів гривень. Примітно, що в 2019 році виділили 16 млн 257 тисяч 400 грн.

Пізніше додали ще 7 млн 244 тис. грн. Роботами займається компанія "Укрспецпроект", яку зареєстрували в Києві в 2004 році. Ця ж фірма реставрувала будинок Руссова.

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Пожежа спалахнула вночі в житловій квартирі на 3 поверсі.

Полум'я швидко поширилося по приміщенню і перекинулося на дах і сусідні квартири. В результаті пожежі постраждала 26-річна жінка, її з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізували в одну з лікарень.

У той же час рятувальники евакуювали з будівлі 12 осіб. Ще 30 вийшли самостійно.

Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, які вдалося локалізувати.

Нагадаємо, пожежа охопила багатоповерхівку.

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