Не встигла влади Одеси похвалитися новими підземними сміттєвими баками, як вони вже загорілися

Про загоряння, яке відбулося в неділю, 12 липня, в самому центрі Одеси на Приморському бульварі повідомили очевидці. Відео розмістив телеграм-канал «Подслушано Одеса», передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця).

На місце події прибули рятувальники і ліквідували вогонь.

На даний момент немає ніякої інформації про причини займання. Конструкція нових баків влаштована так, що на поверхні знаходяться тільки невеликі ємності для збору сміття, а основна частина під землею.

Примітно, що баки встановили всього кілька днів тому, 9 липня.

Директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман заявляв, що в планах міста установка підземних контейнерів скрізь, де це можливо, як в центрі, так і в спальних районах.

Раніше ми повідомляли, в Одесі горів черговий пам'ятник архітектури.

Пожежа спалахнула в ніч на суботу 11 липня в триповерховому житловому будинку на вулиці Пантелеймонівській кут Пушкінської.

Як повідомили співробітники ДСНС, сигнал про спалах надійшов о 03:05, рятувальники боролися з пожежею близько години. Полум'я поширилося на другому поверсі і охопило дерев'яні балки горища.

Наголошується, що вогонь локалізували в 3:48, а в 3:55 загасили пожежу на площі 20 кв. м. Загиблих і постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що одесити вперше зможуть викидати сміття по-іншому: кадри нововведення

Як повідомляла Politeka, незадоволена натовп повстала в Одесі, відео: "Пляж буде закритий"

Також Politeka писала, що одеситам перекрили прохід на пляж: "Було море - більше немає", обурливе відео