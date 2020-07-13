Не встигла влади Одеси похвалитися новими підземними сміттєвими баками, як вони вже загорілися
Про загоряння, яке відбулося в неділю, 12 липня, в самому центрі Одеси на Приморському бульварі повідомили очевидці. Відео розмістив телеграм-канал «Подслушано Одеса», передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця).
На місце події прибули рятувальники і ліквідували вогонь.
На даний момент немає ніякої інформації про причини займання. Конструкція нових баків влаштована так, що на поверхні знаходяться тільки невеликі ємності для збору сміття, а основна частина під землею.
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Примітно, що баки встановили всього кілька днів тому, 9 липня.
Директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман заявляв, що в планах міста установка підземних контейнерів скрізь, де це можливо, як в центрі, так і в спальних районах.
Раніше ми повідомляли, в Одесі горів черговий пам'ятник архітектури.
Пожежа спалахнула в ніч на суботу 11 липня в триповерховому житловому будинку на вулиці Пантелеймонівській кут Пушкінської.
Як повідомили співробітники ДСНС, сигнал про спалах надійшов о 03:05, рятувальники боролися з пожежею близько години. Полум'я поширилося на другому поверсі і охопило дерев'яні балки горища.
Наголошується, що вогонь локалізували в 3:48, а в 3:55 загасили пожежу на площі 20 кв. м. Загиблих і постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що одесити вперше зможуть викидати сміття по-іншому: кадри нововведення
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