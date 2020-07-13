Мешканців закликають не виходити на вулицю

У понеділок, 13 липня, в Одесі оголошено штормове попередження

Жителів і гостей міста переконливо просять не виїжджати без потреби на особистому транспорті, а також обмежити будь-яке переміщення по місту з-за небезпечних метеорологічних умов, передає Politeka.net.

За прогнозами синоптиків з Укргідрометцентру, атмосферний фронт спровокує сильний поривчастий вітер, дощі і шторм.

Такі погодні умови несуть потенційну небезпеку для городян.

Повідомляється, протягом дня швидкість вітру розженеться до 15-24 метрів за секунду. Він підніме хвилі на морі, висота яких досягне 1 метра.

Крім того, різко знизиться температура повітря. Вдень термометри покажуть 20-22 градуси, вночі похолодає до 14-16 градусів.

Влада закликала городян бути пильні і не оставляйть транспортні засоби під деревами та лініями електропередачі, у результаті поганої погоди можливе падіння гілок і кабелів.

Раніше ми писали, відпочиваючих попередили про нову небезпеку в морі біля берегів Одеси.

Так, в розпал курортного сезону пляжники стали помічати безліч шприців з голками, які плавають в морі, так і валяються на піску.

"Шприци з голками в морі і на пляжах. Нам про це пишуть вже не перший раз, вчора читач, за його словами, близько 20 штук зібрав на Ланжероні», - йдеться у публікації.

Нагадаємо, стихія несеться в Одеський регіон, термінове попередження: "грози, зливи і навіть смерч"

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