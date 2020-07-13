В мережі показали величезний затор з автомобілів на Одеській окружній дорозі
Справа в тому, що на автодорозі біля Хаджибейського лиману йде ремонт. З-за цього сотні машин вишикувалися в дику пробку, яка за словами очевидців, досягала 5 кілометрів, пишуть місцеві
Водії роздратовані і з гнівом коментують те, що відбувається.
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"Кілька разів сьогодні їздив в цих краях. Обурений не наявністю дорожніх робіт, а відсутністю поліцейських на регульованих перехрестях на окружній! Чим займаються служителі порядку незрозуміло!"- поділився один з них.
"Кожне літо вдень йде ремонт вже 10 років», - обурюється другий.
А тим часом в Одесі оголошено штормове попередження.
Жителів і гостей міста переконливо просять не виїжджати без потреби на особистому транспорті, а також обмежити будь-яке переміщення по місту з-за небезпечних метеорологічних умов.
За прогнозами синоптиків з Укргідрометцентру, атмосферний фронт спровокує сильний поривчастий вітер, дощі і шторм.
Такі погодні умови несуть потенційну небезпеку для городян.
Жителів і гостей міста переконливо просять не виїжджати без потреби на особистому транспорті, а також обмежити будь-яке переміщення по місту з-за небезпечних метеорологічних умов.
За прогнозами синоптиків з Укргідрометцентру, атмосферний фронт спровокує сильний поривчастий вітер, дощі і шторм.
Такі погодні умови несуть потенційну небезпеку для городян.
Повідомляється, протягом дня швидкість вітру розженеться до 15-24 метрів за секунду. Він підніме хвилі на морі, висота яких досягне 1 метра.
Крім того, різко знизиться температура повітря. Вдень термометри покажуть 20-22 градуси, вночі похолодає до 14-16 градусів.
Влада закликала городян бути пильні і не оставляйть транспортні засоби під деревами та лініями електропередачі, у результаті поганої погоди можливе падіння гілок і кабелів.
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