Останні дні в Одеському регіоні фіксують все більше жертв від китайської інфекції, зростає також число тих, хто знаходиться у важкому стані

Як розповіла директор департаменту охорони здоров'я Олена Якименко, всього в Одеській області зареєстровано 2 тисячі 211 випадків хвороби, з них 520 випадків в Одесі. При цьому в інфекційній лікарні 10 осіб у важкому стані в реанімації і на кисневої підтримки, а 2 в режимі SEPAP (штучної вентиляції легенів з постійним позитивним тиском).

З хворих 326 видужала – 66%. Станом на 13 липня в стаціонарах міста 166 пацієнтів з пневмонією.

облдержадміністрації повідомили, що на вихідних померли 56-річна працівниця локомотивного депо і 73-річна пенсіонерка.

них були супутні патології. Крім того, померла ще одна жінка 65 років.

Нагадаємо, що минулого тижня 9 липня від інфекції померла 75-річна жінка, яку доставили доставили у важкому стані в інфекційну лікарню. ПЛР-тестування дало позитивний результат. Крім цього, у жінки був цілий букет хронічних захворювань. Днем раніше від китайської інфекції помер чоловік 1941 року народження, який проживав в Лиманке Овідіопольського району (Хутір Мізікевича).

Раніше ми повідомляли, поблизу Одеси стався спалах небезпечного китайського вірусу.

Стало відомо, що на кораблі SOPHIA, який четвертий день стоїть на рейді в порту Південний в Одеській області захворіло більшість моряків.

Таку інформацію оприлюднила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Зараз інфіковані знаходяться на карантині під наглядом медиків.

Так як судно знаходиться в українських територіальних водах, всіма питаннями надання допомоги членам екіпажу займається Адміністрація морських портів України. Також визначені маршрути, за якими в разі необхідності, інфікованих відвезуть у лікарню.

По завершенню ізоляції судно Sofia планує відправиться в порт "Миколаїв".

Нагадаємо, про новий спалах вірусу виявили на Одещині, прийняті термінові заходи

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