У понеділок, 13 липня, під стінами ОДА в Одесі мітингували жителі області
Як повідомляється місцеве видання «
Люди виступають проти приєднання частини Лиманського району до Березовського.
Вони вважають, що приєднання їх населених пунктів до Березовського району «суперечить всім нормам адміністративно-територіальної реформи, абсолютно нелогічно з географічної, економічної і логістичної точок зору».
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Раніше повідомлялося, у Чорноморську знову мітингували працівники порту.
У четвер, 9 липня, співробітники фірми "Европиан Агро Інвестмент Юкрейн" вимагали повернути багатомісячні борги, тому вони заблокували всі проїзди в порт.
Люди не отримують зарплату вже майже 10 місяців, а сума боргу досягла 15 мільйонів.
На місце акції протесту з'їхалися правоохоронці, які намагалися розблокувати проїзд, погрожуючи мітингувальників адміністративним покаранням.
В якийсь момент одному з протестувальників стало погано на спеці, він втратив свідомість і його забрала бригада швидкої допомоги.
Також ми повідомляли про мітингу біля одеського аеропорту.
днями незадоволені люди перекрили дорогу, ходили по зебрі і блокували рух автомобілів. Таким чином вони протестували проти розширення підприємства, яке хоче побудувати новий комплекс на місці їх гаражів.
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