У понеділок, 13 липня, під стінами ОДА в Одесі мітингували жителі області

Як повідомляється місцеве видання « Думська » в акція протесту приняи участь жителі Доброслава і ряду інших населених пунктів району.

Люди виступають проти приєднання частини Лиманського району до Березовського.

Вони вважають, що приєднання їх населених пунктів до Березовського району «суперечить всім нормам адміністративно-територіальної реформи, абсолютно нелогічно з географічної, економічної і логістичної точок зору».

Раніше повідомлялося, у Чорноморську знову мітингували працівники порту.

У четвер, 9 липня, співробітники фірми "Европиан Агро Інвестмент Юкрейн" вимагали повернути багатомісячні борги, тому вони заблокували всі проїзди в порт.

Люди не отримують зарплату вже майже 10 місяців, а сума боргу досягла 15 мільйонів.

На місце акції протесту з'їхалися правоохоронці, які намагалися розблокувати проїзд, погрожуючи мітингувальників адміністративним покаранням.

В якийсь момент одному з протестувальників стало погано на спеці, він втратив свідомість і його забрала бригада швидкої допомоги.

Також ми повідомляли про мітингу біля одеського аеропорту.

днями незадоволені люди перекрили дорогу, ходили по зебрі і блокували рух автомобілів. Таким чином вони протестували проти розширення підприємства, яке хоче побудувати новий комплекс на місці їх гаражів.

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