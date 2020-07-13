Квартири виявилися не придатні для житла

В мережі показали наслідки сильної пожежі в центрі Одеси з висоти

Відповідні кадри розмістили місцеві ЗМІ (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Як стало відомо, пожежа, яка вирувала 12 липня на вулиці Буніна, 35, практично повністю знищила дах будинку 1814 року побудови.

НП сталася вранці в неділю і кадри з місця швидко розлетілися по соцмережам.

Займання виникло в одній з квартир на другому поверсі і поширилося на третій поверх і дах. За словами сусідів, цю квартиру подобово здавали в останній раз там відпочивала велика компанія молоді.

Рятувальники приїхали блискавично, проте вогонь перекинувся на багато квадратні метри - перегородки в будівлі були дерев'яними. В 11:50 площа пожежі становила близько 750 квадратних метрів.

Тепер будинок залишився без даху. Нічний дощ, який залив всі верхні квартири ще раз, після того, як їх пожежники залили водою. Кілька десятків сімей отримали серйозні матеріальні збитки, як мінімум дві квартири вигоріли.

За оцінками експертів, квартири виявилися непридатні для житла і всіх постраждалих переселили у дитячий табір "Мрія", повідомила прес-служба міськради.

Так, з 38 постраждалих в табір переїхали 20.

Після пожежі в деякі квартири пустили жителів - задерти документи та цінні речі.

Будівлю взяли під охорону співробітники поліції

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