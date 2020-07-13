Одеса продовжує зустрічати туристів брудом і сміттям в розпал пляжного сезону

Так, на підступах до міста вся узбіччя траси Київ-Одеса суцільно завалена сміттям та перетворена у звалище. Фотографії неподобства розміщують очевидці в соцмережах, передає Politeka.net

На кадрах видно, як всіяна сміттям територія біля автобусної зупинки села Алтестово Біляївського району. Особливо критична ситуація біля зупинкового комплексу села Болгарка Роздільнянського району (у напрямку Одеси).

Треба відзначити, що вздовж траси можна спостерігати торговців кавунами, динями, персиками та іншими фруктами. А це означає, що дуже скоро тонни сміття вони залишать після себе в посадках на узбіччі траси.

Місцева влада тільки закриває очі на проблему і нічого не бажають бачити.

До цього ми писали, в центрі Одеси з'явилися нові підземні мусорны баки. Їх в числі 8 штук поки встановили на Приморському бульварі в рамках пілотного проекту. Однак через кілька днів один з контейнерів загорівся і пожежникам довелося гасити.

Система складається з чотирьох основних частин: підземної капсули, які перебувають у ній і выкатывающихся сміттєвих баків, підйомного механізму і зовнішніх ємностей, які знаходяться на поверхні і нагадують звичайну урну, куди і викидають сміття. Відкрити контейнер можна як рукою, так і ногою, натиснувши на важіль. Ємність підземних баків стандартна – 1100 літрів, як і у звичайних контейнерів.

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