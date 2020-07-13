Сьогодні збирається на позачергове засідання міської комісії з техногенної та екологічної безпеки та НС

В Одесі мають намір обмежити роботу нічних клубів

зокрема, в ході засідання оперативного штабу, мер міста Геннадій Труханов нагадав, що Кабмін настійно вимагає заборонити роботу нічних клубів після 23 години.

«Якщо врахувати, що нічні клуби починають працювати з восьми-дев'яти годин вечора, таке рішення рівносильно повної заборони на їх роботу», - заявив він.⠀

У зв'язку з цим сьогодні збирається на позачергове засідання міської комісії з техногенної та екологічної безпеки та НС, яка розгляне дане питання.

І судячи по всьому, це рішення буде прийнято.

Раніше ми повідомляли, з 25 травня по липень одеська поліція проводила рейди по дотриманню норм карантину в нічних клубах і ресторанах, однак порушень у них багато не виявили

Як розповів начальник поліції в Одеській області Олег Бех в ході брифінгу, правоохоронці провели 213 рейдів по об'єктах торгівлі та розважальних закладів на предмет дотримання карантинних норм.

Всього було проінспектовано понад 1 000 об'єктів.

Поліцейські склали 152 протоколу, в тому числі 53 стосовно адміністраторів, обслуговуючого персоналу, відвідувачів (23 – до адміністраторів розважальних закладів, 28 – щодо їх персоналу, 2 – щодо відвідувачів).

«Протоколи в тому числі складені стосовно адміністраторів таких розважальних закладів як "Парк Резіденс" (2 протоколу), "Ібіца", "Ітака", "Вестерн", "Редлайн", "Соло" – по одному», - зазначив начальник.

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