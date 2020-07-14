Влада Одеси знову посилила карантин на тлі боротьби з китайської інфекцією
Таке рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій.
Тепер заборонена робота кафе, барів, ресторанів і нічних клубів після 23:00, повідомили в прес-службі одеської мерії, передає Politeka.net.
Однак слід зазначити, що нові заборони не поширюються на кінотеатри і ті заклади громадського харчування, які працюють на винос або ж займаються адресною доставкою їжі.
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Комісія також вважає, що потрібно посилити контроль за дотриманням карантинних заходів в торгово-розважальних центрах і в інших місцях масового скупчення людей, місцях відпочинку в прибережній зоні, а також час проведення в місті масових спортивних заходів.
Раніше ми вже писали, що підприємці і працівники нічних клубів курортного селища Коблеве збунтувалися проти рішення Кабміну заборонити роботу розважальних закладів після 23:00. Вони перекрили трасу Миколаїв-Одеси, в районі ринку в Коблево. Протягом півгодини люди ходили по пішохідному переходу і періодично не давали проїхати транспорту. На місці працювала поліція діалогу.
Також відзначимо, що в оследніє дні в Одеському регіоні фіксують все більше жертв від китайської інфекції, зростає також число тих, хто перебувають у важкому стані.
Як розповіла директор департаменту охорони здоров'я Олена Якименко, всього в Одеській області зареєстровано 2 тисячі 211 випадків хвороби, з них 520 випадків в Одесі. При цьому в інфекційній лікарні 10 осіб у важкому стані в реанімації і на кисневої підтримки, а 2 в режимі SEPAP (штучної вентиляції легенів з постійним позитивним тиском).
З хворих 326 видужала – 66%. Станом на 13 липня в стаціонарах міста 166 пацієнтів з пневмонією.
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