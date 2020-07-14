В селі Олександрівка Лиманського району Одеської області зафіксовано спалах китайської інфекції в психіатричній лікарні

Діагноз підтвердили у 7 пацієнтів і 1 медика. Про це передає Politeka.net, з посиланням на офіційний сайт Лиманської райдержадміністрації.

На даний момент в селі підсилили карантинні заходи, перенесли найближчу зупинку, призупинили роботу кафе, барів і магазинів, що знаходяться поруч.

Також будуть закриті амбулаторія, дитячі та спортивні майданчики, ветклініка.

"На час обсервації всі в'їзні ворота і кватирки повинні бути закриті на внутрішні і зовнішні замки. По периметру території і біля воріт повинна чергувати штатна охорона. Також необхідно встановити попереджувальні знаки. На територію психлікарні заборонено прохід мешканцям гуртожитку, яке розташоване на кордоні з медустановою", - йдеться в повідомленні.

До цього ми повідомляли, що в Одеську область зайшло судно з зараженими на борту.



Стало відомо, що на кораблі SOPHIA, який четвертий день стоїть на рейді в порту Південний в Одеській області захворіло більшість моряків.

Зараз інфіковані знаходяться на карантині під наглядом медиків.

Так як судно знаходиться в українських територіальних водах, всіма питаннями надання допомоги членам екіпажу займається Адміністрація морських портів України. Також визначені маршрути, за якими в разі необхідності, інфікованих відвезуть у лікарню.

По завершенню ізоляції судно Sofia планує відправиться в порт "Миколаїв".

До речі, в Одеській області за останню добу китайський вірус виявили у 50 осіб. За весь час епідемії інфікування підтвердили у 2258 пацієнтів.

12 липня стало відомо про смерті двох хворих в реанімаційному відділенні Одеської міської інфекційної лікарні. Від ускладнень хвороби померли 47-річний чоловік і 65-річна жінка. Таким чином загальна кількість загиблих в регіоні становило 29 осіб.

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