В Одесі і області питна вода виявилася поганої якості

Про це повідомляє прес-служба Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, передає Politeka.net

В Одеській області епідеміологи відібрали 171 пробу питної води для дослідження на санітарно-мікробіологічні та хімічні показники.

Наголошується, що проби були відібрані з 2 по 9 липня.

За результатами дослідження виявилося, що питна вода в Одесі, Подільську, Болграді, Арцизі, Сарате і селах Маразлиевка і Жовтий Яр Татарбунарського району не відповідає санітарним вимогам.

Крім того, виявилися проблеми з санітарно-мікробіологічними станом води в Подільську і селі Маразліївка.

Раніше ми повідомляли, що в селі Олександрівка Лиманського району Одеської області зафіксовано спалах китайської інфекції в психіатричній лікарні.

Діагноз підтвердили у 7 пацієнтів і 1 медика.

На даний момент в селі підсилили карантинні заходи, перенесли найближчу зупинку, призупинили роботу кафе, барів і магазинів, що знаходяться поруч.

Також будуть закриті амбулаторія, дитячі та спортивні майданчики, ветклініка.

До цього ми повідомляли, що в Одеську область зайшло судно з зараженими на борту.



Стало відомо, що на кораблі SOPHIA, який четвертий день стоїть на рейді в порту Південний в Одеській області захворіло більшість моряків.

Зараз інфіковані знаходяться на карантині під наглядом медиків.

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