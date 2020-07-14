В Одесі і області питна вода виявилася поганої якості
Про це повідомляє прес-служба Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, передає Politeka.net
В Одеській області епідеміологи відібрали 171 пробу питної води для дослідження на санітарно-мікробіологічні та хімічні показники.
Наголошується, що проби були відібрані з 2 по 9 липня.
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За результатами дослідження виявилося, що питна вода в Одесі, Подільську, Болграді, Арцизі, Сарате і селах Маразлиевка і Жовтий Яр Татарбунарського району не відповідає санітарним вимогам.
Крім того, виявилися проблеми з санітарно-мікробіологічними станом води в Подільську і селі Маразліївка.
Раніше ми повідомляли, що в селі Олександрівка Лиманського району Одеської області зафіксовано спалах китайської інфекції в психіатричній лікарні.
Діагноз підтвердили у 7 пацієнтів і 1 медика.
На даний момент в селі підсилили карантинні заходи, перенесли найближчу зупинку, призупинили роботу кафе, барів і магазинів, що знаходяться поруч.
Також будуть закриті амбулаторія, дитячі та спортивні майданчики, ветклініка.
До цього ми повідомляли, що в Одеську область зайшло судно з зараженими на борту.
Стало відомо, що на кораблі SOPHIA, який четвертий день стоїть на рейді в порту Південний в Одеській області захворіло більшість моряків.
Зараз інфіковані знаходяться на карантині під наглядом медиків.
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