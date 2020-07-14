В Одеській області поліція розшукує розбійників, які викрали сонячні панелі
Інцидент стався поблизу села Голиця Болградського району, інформує видання
Повідомляється, що невідомі особи проникли на територію сільгосппідприємства, скрутили двох охоронців ( чоловіки 1978 і 1981 року народження) Потім вони наділи на голову поліетиленові пакети і погрожуючи рушницею побили.
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Далі вони забрали сонячні панелі, акумулятори та електронасос. З усім награбованим вони виїхали з місця злочину на мікроавтобусі.
В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Розбій». Розпочато досудове розслідування.
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Пригода сталася серед ночі на вулиці Дальницькій, 55, на автозаправці фірми «WOG».
Як стало відомо, чоловік у медичній масці зайшов на заправку нібито щоб купити пиво. Коли він підійшов до каси, то дістав пістолет і направив його на касира. Після цього грабіжник спокійно вигріб гроші з каси і втік. Поліція вже розшукала і затримала злочинця.
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