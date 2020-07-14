В Одеській області поліція розшукує розбійників, які викрали сонячні панелі

Інцидент стався поблизу села Голиця Болградського району, інформує видання УНН посилаючись на правоохоронців.

Повідомляється, що невідомі особи проникли на територію сільгосппідприємства, скрутили двох охоронців ( чоловіки 1978 і 1981 року народження) Потім вони наділи на голову поліетиленові пакети і погрожуючи рушницею побили.

Далі вони забрали сонячні панелі, акумулятори та електронасос. З усім награбованим вони виїхали з місця злочину на мікроавтобусі.

В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Розбій». Розпочато досудове розслідування.

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Пригода сталася серед ночі на вулиці Дальницькій, 55, на автозаправці фірми «WOG».

Як стало відомо, чоловік у медичній масці зайшов на заправку нібито щоб купити пиво. Коли він підійшов до каси, то дістав пістолет і направив його на касира. Після цього грабіжник спокійно вигріб гроші з каси і втік. Поліція вже розшукала і затримала злочинця.

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