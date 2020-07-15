Евакуація танкера "Делфі" в Одесі розпочнеться 16 липня

Таку інформацію озвучив мер міста Геннадій Труханов, передає Politeka, посилаючись на місцеві ЗМІ.

За словами одеського міського голови, в цей день затонуле судно спробують поставити на рівний кіль, потім знадобиться ще до двох тижнів повернути корабля до плавучості.

"На 16 липня призначений підйом судна, тобто його повинні поставити на кіль, після чого протягом півтора-двох тижнів будуть стабілізувати його плавучість. Однак результати обстеження оптимізму не додали. Коли ми говоримо про пробоїні в правому борту, то повинні розуміти, що підводної частини борта як такої вже немає. Там все зрізано і раскурочено, шматки металу розкидані по дну" – розповів Труханів.

Таким чином виходить, що одеситам не вдасться виконати розпорядження президента Зеленського у встановлений главою держави термін.

Зняти корабель з мілини і відбуксирувати його на тимчасове зберігання в Чорноморський порт не вийде не тільки до названої Зеленським дати - 20 червня, але і до 1 серпня, – дати, яку раніше назвала компанія, яка проводить роботи по підійманню та евакуації танкера.

Politeкa повідомляла, що президент України Володимир Зеленський розкритикував влади Одеської області, які не справляються зі своїми обов'язками. Він обурився тим, що досі не прибрали затонулий танкер "Делфі". Відеозапис робочої поїздки глави держави його прес-служба опублікувала в Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).

Судно затонуло після шторму ще в листопаді 2019 року, але його останки так і не прибрали - вони знаходяться поруч з одеським пляжем. Володимир Зеленський оглянув місце аварії і дав свою оцінку діям місцевих чиновників.

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